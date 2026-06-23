5ο Cantina Academy: Παραγωγή, γαστρονομία, ενέργεια και επενδύσεις στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της Ηπείρου

Στα Ιωάννινα στρέφεται σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, το ενδιαφέρον του αγροδιατροφικού κόσμου, καθώς ανοίγουν οι εργασίες του 5ου Cantina Academy με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας».

Η 5η διοργάνωση του Πρώτου Θέματος και του Cantina Magazine πραγματοποιείται σε μια περιφέρεια που συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά αλλά και τις προκλήσεις της ελληνικής παραγωγής. Μια περιοχή με ισχυρή κτηνοτροφική παράδοση, αναγνωρισμένα προϊόντα ΠΟΠ, πλούσια γαστρονομική ταυτότητα, σημαντική τουριστική δυναμική και ταυτόχρονα έντονο προβληματισμό για το μέλλον της υπαίθρου, της παραγωγής και της περιφερειακής ανάπτυξης.



Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη διοργάνωση, καθώς το συνέδριο πραγματοποιείται στην Ήπειρο, τον τόπο καταγωγής του.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου αναπτύσσεται γύρω από ένα κεντρικό ερώτημα: πώς μπορεί ένας τόπος να μετατρέψει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε βιώσιμη ανάπτυξη και περισσότερη αξία για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε αυτόν.

Τι μέλλον έχει η Ήπειρος; Τα θέματα που ανοίγει το 5ο Cantina Academy



Η συζήτηση ξεκινά από τον ρόλο των επενδύσεων και της εξωστρέφειας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιφέρειας, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου και του Προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Μιχάλη Σαράντη.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Ιταλού τυροκόμου και εκπαιδευτή Carlo Piccoli, ιδρυτή της Accademia Internazionale dell’Arte Casearia, ο οποίος θα μεταφέρει την ευρωπαϊκή εμπειρία γύρω από τον ρόλο των artisan τυροκόμων και τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις ορεινές περιοχές.

Στο επίκεντρο της ημέρας θα βρεθούν επίσης τα τυριά ΠΟΠ και ΠΓΕ της Ηπείρου, ένα από τα σημαντικότερα παραγωγικά κεφάλαια της περιοχής. Η σχετική συζήτηση θα εξετάσει κατά πόσο η γνώση, η παράδοση, το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα αρκούν για να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και την εξωστρέφεια των ηπειρώτικων τυριών ή αν απαιτούνται νέες στρατηγικές για την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στις ελληνικές και διεθνείς αγορές.

Η ανάπτυξη της Ηπείρου θα προσεγγιστεί και μέσα από το πρίσμα του τουρισμού. Στο πάνελ «Το στοίχημα της Ηπείρου: η δημιουργία μιας ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας», οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν πώς η παραγωγή, η γαστρονομία, ο πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενιαίο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν.



Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει και η συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Η συζήτηση θα εστιάσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, στις προοπτικές της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, αλλά και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η αγροτική παραγωγή να παραμείνει βιώσιμη και ελκυστική για τις νεότερες γενιές. Στον υπουργό ερωτήσεις θα θέσουν σπουδαστές της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με δύο θεματικές που συνδέονται άμεσα με το μέλλον της περιφέρειας: τον ρόλο της πράσινης ενέργειας ως εργαλείου ανάπτυξης και την ηπειρώτικη γαστρονομία ως μοχλό δημιουργίας εμπειριών, εισοδήματος και τοπικής προστιθέμενης αξίας.

Από τις επενδύσεις και την αγροτική παραγωγή μέχρι τα τυριά, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την ενέργεια, το φετινό Cantina Academy επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικές όψεις του ίδιου ζητήματος: πώς η Ήπειρος μπορεί να αξιοποιήσει τις ρίζες της για να σχεδιάσει το μέλλον της.