Μους σοκολάτας

Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί: Κόβουμε πρώτα τη σοκολάτα σε ομοιόμορφα κομμάτια και τα βάζουμε σε ένα ανοξείδωτο μπολ που ακουμπά στο χείλος μιας κατσαρόλας με λίγο νερό που σιγοβράζει. Το σκεύος δεν πρέπει να ακουμπάει στο νερό. Ανακατεύουμε με σπάτουλα τακτικά να λιώσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να γίνει χλιαρή.