Πώς καθαρίζουμε τα έντερα για το κοκορέτσι και τι πρέπει να προσέχουμε

Γιατί η ουσία αυτού του πιάτου δεν κρίνεται μόνο στο ψήσιμο, αλλά πολύ νωρίτερα, στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται τα υλικά του.Τα έντερα είναι υλικό απαιτητικό. Από τη φύση τους φέρουν υψηλότερο μικροβιακό φορτίο, σε σχέση με άλλα τμήματα του ζώου και γι’ αυτό χρειάζονται πολύ πιο προσεκτική διαχείριση. Αν δεν απομακρυνθούν σωστά τα υπολείμματα, μπορεί να παραμείνουν μικροοργανισμοί όπως Salmonella, E. coli, Campylobacter ή Clostridium. Μικροοργανισμοί οι οποίοι συνδέονται με τροφικές λοιμώξεις και γαστρεντερικά επεισόδια. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πει κανείς ότι ο καθαρισμός των εντέρων αποτελεί το ουσιαστικότερο στάδιο υγιεινής και ασφάλειας.