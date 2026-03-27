To Cantina στην ορεινή Αρκαδία με ψησίματα και 50 πασχαλινές συνταγές
Στο νέο τεύχος του Cantina κυκλοφορεί με το Θέμα την Κυριακή 29 Μαρτίου
Οι πασχαλινές συνταγές είναι, ίσως, το πιο ζωντανό κομμάτι της μνήμης. Δεν είναι απλώς λίστες υλικών ή τεχνικές· είναι αφορμή για να μαζευτούμε, να μαγειρέψουμε με σύμμαχο τον χρόνο, να ξαναθυμηθούμε γεύσεις. Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί με το Πρώτο Θέμα την Κυριακή 29 Μαρτίου, βρεθήκαμε με τον Αθηναγόρα Κωστάκο στην ορεινή Αρκαδία, στα 1.200 μέτρα υψόμετρο, ανάμεσα στα έλατα, για να στήσουμε ένα λαμπριάτικο γλέντι όπως του αξίζει. Με ανοιχτές φωτιές, με πρώτες ύλες της εποχής και με 50 συνταγές που πατούν γερά στην παράδοση, αλλά μιλούν τη γλώσσα του σήμερα.
Εκεί, το τραπέζι δεν στήνεται βιαστικά. Απλώνεται σιγά, σχεδόν τελετουργικά. Μια σαλάτα με γλυκοπατάτες και φέτα Τραχειάς, άγρια σπαράγγια στη σχάρα, αγκινάρες φρικασέ, λαμπροκουλούρα, baby πατάτες με μυρωδικά. Και δίπλα τους, όλα όσα κάνουν το Πάσχα αυτό που είναι: γαρδουμπάκια στον φούρνο, αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι που ψήνεται αργά, μέχρι να γίνει κομμάτι της ίδιας της στιγμής. Το γεύμα κλείνει γλυκά, με μια μπομπότα με σταφίδες και πορτοκάλι — ένα γλυκό που κουβαλάει την απλότητα και τη γενναιοδωρία της υπαίθρου.
