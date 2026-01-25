Ψήνουμε στο τζάκι: 14 συνταγές για κρέας, ψάρι, λαχανικά και μία πίτα-έκπληξη

Όταν ο καιρός χαλάει και το σπίτι γίνεται καταφύγιο, ψήνουμε στο τζάκι όχι μόνο για τη ζεστασιά, αλλά και για την παρέα που μαζεύεται γύρω από τη θράκα. Η φωτιά έχει πέσει, η σχάρα μπαίνει πρόχειρα στη θέση της και το φαγητό ψήνεται αργά, όσο εμείς καθόμαστε κοντά, κουβεντιάζουμε και τσιμπάμε ό,τι είναι έτοιμο πρώτο.

