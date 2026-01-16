Θαλπωρή στο πιάτο με πράσα, σέλινο και χοιρινό: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Το δε γνωστό πρασοσέλινο με χοιρινό έχει κεντρική θέση σε κυριακάτικα γεύματα, οικογενειακές συγκεντρώσεις και γιορτές.Γύρω από το σέλινο, το σέλερι και τη σελινόριζα υπάρχει ένα μπέρδεμα που δεν είναι όμως δύσκολο να το ξεδιαλύνουμε. Είναι όλα συγγενικά, αλλά και διαφορετικά. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε πρώτα απ’ όλα είναι ότι από το σέλινο τρώμε τα φύλλα, από το σέλερι τα στελέχη και από τη σελινόριζα τη ρίζα.Τα φύλλα του σέλινου τα χρησιμοποιούμε με -μέτρο- στη φασολάδα και σε όλες σχεδόν τις σούπες του χειμώνα με κρέας, ψάρι ή χορταρικά. Το σέλινο συνδυάζεται άψογα με τα πράσα και το αρωματικό τους αρμονικό αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Το σέλερι είναι απαραίτητο στο Bloody Mary (για να το ανακατεύουμε και να αφήνει το άρωμά του), ιδανικό για να το βουτάμε στα ντιπ (σαν φυτικό κριτσίνι), ενώ ψιλοκομμένο και ωμό μπαίνει σε σαλάτες, σούπες και όσπρια. Η σελινόριζα γίνεται πουρές με ή χωρίς πατάτα, είναι πολύ ωραία ψημένη σε κομμάτια μαζί με άλλες χειμωνιάτικες ρίζες, ενώ έχει σημαντικό ρόλο στη συνταγή του πρασοσέλινου. Όταν έρθει η ώρα να την καθαρίσουμε, θα κόψουμε το επάνω και το κάτω μέρος της ρίζας ώστε να μπορεί να σταθεί μόνη της όρθια σε μια επιφάνεια κοπής. Κατόπιν, με ένα κοφτερό μαχαίρι θα την καθαρίσουμε με κάθετες κινήσεις, όπως θα κάναμε με έναν ανανά.Πάμε λοιπόν να κάνουμε νόστιμα χειμωνιάτικα μαγειρέματα!