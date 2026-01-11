More Φίλings: Comfort food στο alter ego του αρτοποιείου στο Κουκάκι
CANTINA
More Φίλings Εστιατόριο πού να βγω για φαγητό

More Φίλings: Comfort food στο alter ego του αρτοποιείου στο Κουκάκι

Το concept «το πρωί φούρνος – το βράδυ εστιατόριο» βρίσκει επιτυχημένη εφαρμογή στο Κουκάκι

More Φίλings: Comfort food στο alter ego του αρτοποιείου στο Κουκάκι

Φίλings και More Φίλings 

Το εγχείρημα, που υπογράφουν ο pastry chef Αλέξανδρος Κόνιαρης, ο επιχειρηματίας Βάιος Κορομηλάς και ο σεφ Γιώργος Ζαχείλας, λειτουργεί σε δύο γειτονικούς χώρους: Καθημερινά στο Φίλings, το εργαστήριο – microbakery στην οδό Ανδρούτσου, από νωρίς το πρωί βγαίνουν καρβέλια προζυμένιου ψωμιού, βουτυράτα κρουασάν, μπισκότα, buns και γλυκά που έχουν ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό – οι ουρές από κόσμο το επιβεβαιώνουν. Παράλληλα, λίγα μέτρα πιο κάτω, στην γωνία επί της Αναστασίου Ζίννη, βρίσκεται το More Φίλings, ένας all day χώρος που διαθέτει ένα μικρό μενού brunch, με προϊόντα που αξιοποιούν στο έπακρο την αρτοζαχαροπλαστική του γειτονικού χώρου. Μετά τις 18.00, όμως, το σκηνικό αλλάζει.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης