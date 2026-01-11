More Φίλings: Comfort food στο alter ego του αρτοποιείου στο Κουκάκι
Το concept «το πρωί φούρνος – το βράδυ εστιατόριο» βρίσκει επιτυχημένη εφαρμογή στο Κουκάκι
Φίλings και More Φίλings
Το εγχείρημα, που υπογράφουν ο pastry chef Αλέξανδρος Κόνιαρης, ο επιχειρηματίας Βάιος Κορομηλάς και ο σεφ Γιώργος Ζαχείλας, λειτουργεί σε δύο γειτονικούς χώρους: Καθημερινά στο Φίλings, το εργαστήριο – microbakery στην οδό Ανδρούτσου, από νωρίς το πρωί βγαίνουν καρβέλια προζυμένιου ψωμιού, βουτυράτα κρουασάν, μπισκότα, buns και γλυκά που έχουν ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό – οι ουρές από κόσμο το επιβεβαιώνουν. Παράλληλα, λίγα μέτρα πιο κάτω, στην γωνία επί της Αναστασίου Ζίννη, βρίσκεται το More Φίλings, ένας all day χώρος που διαθέτει ένα μικρό μενού brunch, με προϊόντα που αξιοποιούν στο έπακρο την αρτοζαχαροπλαστική του γειτονικού χώρου. Μετά τις 18.00, όμως, το σκηνικό αλλάζει.
