Πώς καθαρίζουμε το λάδι από το πάτωμα της κουζίνας

Αρκεί να γλιστρήσει ένα μπουκάλι και ξαφνικά μια μικρή λίμνη από λάδι στο πάτωμα κουζίνας είναι αρκετή για να μας γεμίσει απελπισία. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.