Η επιστήμη πίσω από το τέλειο στιφάδο
Απολαύστε το στιφάδο με μοσχάρι, κουνέλι ή μανιτάρια – και μάθετε πώς η τέχνη του σιγομαγειρέματος δημιουργεί πλούσια γεύση και σάλτσα.

Υπάρχουν φαγητά που μιλούν στη μνήμη και το στιφάδο είναι ένα από αυτά. Ένα πιάτο που μοσχοβολά χειμώνα, οικογενειακά τραπέζια και αργό μαγείρεμα. Το στιφάδο, με βαθιές ρίζες του στην παράδοση, είναι μια τεχνική μαγειρέματος, που ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, από τις πρώτες εποχές όπου το κρέας των κυνηγιών έπρεπε να μαλακώσει και να απαλλαγεί από τη βαριά μυρωδιά του, μέχρι τη σημερινή εποχή της γαστρονομικής αναγέννησης, όπου η επιστήμη εξηγεί γιατί «το σωστό στιφάδο δεν θέλει βιασύνη».

