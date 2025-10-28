28η Οκτωβρίου: Πού να φάμε μετά τη μαθητική παρέλαση
28η Οκτωβρίου: Πού να φάμε μετά τη μαθητική παρέλαση
Πάμε για καφέ, brunch, γλυκό και μεσημεριανό στο κέντρο της Αθήνας
Είτε είστε από εκείνους που θα μείνουν για έναν καφέ, είτε που θα θελήσουν να τιμήσουν το μεσημεριανό τραπέζι, το κέντρο της Αθήνας και οι περιοχές κοντά στο Σύνταγμα, μετά τη μαθητική παρέλαση, προσφέρουν επιλογές για κάθε διάθεση - από ιταλικές πίτσες και σπιτικά μαγειρευτά, μέχρι vegan brunch και cookies με παγωτό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα