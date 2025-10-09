World’s 50 Best Bars 2025: Τα ελληνικά μπαρ ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου
World’s 50 Best Bars 2025: Τα ελληνικά μπαρ ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα World’s 50 Best Bars 2025 με τέσσερα αθηναϊκά μπαρ στις κορυφαίες θέσεις της λίστας

Η Αθήνα εδραιώνει τη φήμη της ως μία από τις πιο ζωντανές σκηνές κοκτέιλ στον κόσμο, με τέσσερα μπαρ να διακρίνονται στη φετινή λίστα The World’s 50 Best Bars. Το Line ανέβηκε στην 8η θέση, το Baba Au Rum τιμήθηκε με το βραβείο “Legend of the List”, το The Bar in Front of the Bar κατέκτησε την 47η θέση, ενώ το Barro Negro συνεχίζει να ξεχωρίζει στην επέκταση της κατάταξης (51–100).

