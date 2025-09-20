Lobster roll: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πιο πολυτελές street food με αστακό
Τι είναι το lobster roll και γιατί θεωρείται το πιο πολυτελές street food; Ανακαλύψτε την ιστορία του διάσημου σάντουιτς με αστακό

Το lobster roll είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά street food της Αμερικής. Αφράτο ψωμάκι, αχνιστός αστακός κομμένος σε μεγάλα κομμάτια, λιωμένο βούτυρο ή μαγιονέζα και μια δόση φρεσκοστυμμένου λεμονιού συνθέτουν ένα σάντουιτς που ξεκίνησε από τους φτωχούς και κατέληξε να θεωρείται πολυτέλεια στον δρόμο.

