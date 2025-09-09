Λιθουανία: Δοκιμάζουμε το παραδοσιακό πιάτο των αντιπάλων της εθνικής ομάδας μπάσκετ
Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην εθνική ομάδα μπάσκετ που σήμερα στις 21:00 θα αναμετρηθεί με τη Λιθουανία στον προημιτελικό του Eurobasket 2025, διεκδικώντας το εισιτήριο για τους «4»
Και επειδή όλο και κάποιο μεζέ θα ετοιμάσουμε για να συνοδεύσουμε τη μπίρα μας, όσο παρακολουθούμε τον αγώνα, ψάξαμε και βρήκαμε το εθνικό πιάτο των αντιπάλων. Έτσι, ακόμα κι αν δεν τους «φάμε» στο παρκέ, να τους «φάμε» στο σαλόνι μας.
Το εθνικό πιάτο της Λιθουανίας, τα Cepelinai, ουσιαστικά είναι μεγάλα dumplings φτιαγμένα από βρασμένη πατάτα και γεμιστά με χοιρινό και μία σάλτσα φτιαγμένη από λιωμένο μπέικον. Άλλες παραδοσιακές νοστιμιές της Λιθουανίας είναι το τηγανητό τους ψωμί, που ονομάζεται Kepta Duona, και το οποίο γίνεται ακόμα πιο τέλειο συνοδευόμενο από σκόρδο, αλάτι και λιωμένο τυρί. Αποτελεί το τέλειο comfort food δίπλα σε ένα ποτήρι τοπική μπύρα.
