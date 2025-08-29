Δραπετσώνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια: Γειτονιές με γεύση και ιστορία
CANTINA
Δραπετσώνα Πειραιάς

Δραπετσώνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια: Γειτονιές με γεύση και ιστορία

Δραπετσώνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια. Τρεις γειτονιές του Πειραιά που δεν έχουν χάσει τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και είναι γεμάτες γευστικές εκπλήξεις

Δραπετσώνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια: Γειτονιές με γεύση και ιστορία
Πρώτη στάση στη Δραπετσώνα και το Κουτούκι του Τσεκούρα (25ης Μαρτίου 83, Δραπετσώνα, 18755. Καθίσαμε στις πολύχρωμες ξύλινες καρέκλες, ανάμεσα σε φωτογραφίες παλιές, μεμοραμπίλια άλλων εποχών και κρασοβάρελα. Πήραμε θεϊκές πατάτες τηγανητές, κομμένες στο χέρι, με κιμά και κεφαλοτύρι, φάβα, παστουρμαδόπιτα, όλα με γεύση σπιτική, μαγειρεμένα με μεράκι.

Στα Ταμπούρια, στην Ταβέρνα του Κατσόγιαννου (Αγίου Παντελεήμονος 15, Δραπετσώνα, τηλ.: 210 4613209) δεν γίνεται να παραλείψουμε τα κεφτεδάκια με ούζο, τη συκωταριά-λουκούμι, τα λεπτοκομμένα αρνίσια παϊδάκια, τη σπιτική μελιτζανοσαλάτα. Ο χώρος παραμένει απλός και οικογενειακός, από το 1930.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης