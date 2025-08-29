Δραπετσώνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια: Γειτονιές με γεύση και ιστορία

Πρώτη στάση στη Δραπετσώνα και το Κουτούκι του Τσεκούρα (25ης Μαρτίου 83, Δραπετσώνα, 18755. Καθίσαμε στις πολύχρωμες ξύλινες καρέκλες, ανάμεσα σε φωτογραφίες παλιές, μεμοραμπίλια άλλων εποχών και κρασοβάρελα. Πήραμε θεϊκές πατάτες τηγανητές, κομμένες στο χέρι, με κιμά και κεφαλοτύρι, φάβα, παστουρμαδόπιτα, όλα με γεύση σπιτική, μαγειρεμένα με μεράκι.Στα Ταμπούρια, στην Ταβέρνα του Κατσόγιαννου (Αγίου Παντελεήμονος 15, Δραπετσώνα, τηλ.: 210 4613209) δεν γίνεται να παραλείψουμε τα κεφτεδάκια με ούζο, τη συκωταριά-λουκούμι, τα λεπτοκομμένα αρνίσια παϊδάκια, τη σπιτική μελιτζανοσαλάτα. Ο χώρος παραμένει απλός και οικογενειακός, από το 1930.