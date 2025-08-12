Κυπριακή σαλάτα με χαλούμι και κόλιανδρο

Η χωριάτικη σαλάτα με χαλούμι, δυόσμο και κόλιανδρο εκφράζει το μεσογειακό και αγροτικό προφίλ της Κύπρου, αλλά και τις γαστρονομικές επιρροές από τους γείτονές της