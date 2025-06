Θα είναι παταγώδης αποτυχία του Αρη εάν αποκλειστεί από ομάδα του Αζερμπαϊτζάν

Κλείσιμο

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ για παράδειγμα, τόσο η Λέφσκι Σόφιας όσο και η Χάποελ Μπερ Σεβά, είναι πολύ πιο δυνατές ομάδες.Για την Αράζ θα είναι η παρθενική της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – αυτό όμως δεν λέει κάτι, επί της ουσίας, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» κατόρθωσαν να αποκλειστούν το 2020 από την επίσης πρωτάρα, ουκρανική Κοβαλίβκα.Ένα ακόμη θετικό στοιχείο για τον Αρη είναι πως το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο Αζερμπαϊτζάν δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της Αράζ στο Ναχτσιβάν -το οποίο, by the way, συνορεύει με τον Ιράν- αλλά στο Μπακού. Οπερ αποδυναμώνεται αισθητά ο παράγοντας έδρα. Επιπροσθέτως το γεγονός πως η ρεβάνς θα γίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αποτελεί ένα ακόμη «συν» για τον Αρη.Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι έχουν καταφέρει οι ομάδες από το Αζερμπαϊτζάν αγωνιζόμενες στα προκριματικά του Conference League, από τη στιγμή που η διοργάνωση μπήκε στη στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι, το καλοκαίρι του 2021.Δεν συμπεριέλαβα στη σχετική λίστα τις επιδόσεις της -μόνιμης πρωταθλήτριας- Καραμπάγκ στo Conference League, καθώς έδωσε το παρών στα προκριματικά έχοντας της διοργάνωσης έχοντας υποβιβαστεί είτε από το Champions League είτε από το Europa League. Η Καραμπάγκ είναι μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση στο ποδόσφαιρο του Αζερμπαϊτζάν και το 2022-2023 είχε δώσει το παρών στους ομίλους του Conference.: 2ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) (0-4, 2-2).: 2ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Τσουκαρίτσκι (Σερβία) (0-0, 0-2).: 2ος προκριματικός γύρος: Κέρδισε την Αράρατ-Αρμενία (Αρμενία) (3-0, 0-2).3ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) (2-1, 0-2).: 1ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Κοπεράνικ (Σλοβακία) (1-2, 0-2).: 2ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) (0-0, 0-3).: 2ος προκριματικός γύρος: Κέρδισε την Ζαλγκίρις (Λιθουανία) (2-0, 2-2).3ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας (Τουρκία) (1-3, 1-2).: 2ος προκριματικός γύρος: Κέρδισε την ΡFS Φλόρα (Εσθονία) (2-0, 2-0).3ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Παρτιζάνι (Αλβανία) (1-4, 0-2).: 1ος προκριματικός γύρος: Κέρδισε την Κοπεράνικ (Σλοβακία) (1-0, 4-1).2ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Ομόνοια (Κύπρος) (2-3, 1-4).: 2ος προκριματικός γύρος: Κέρδισε την Ντάνουμπ (Σλοβακία) (4-0, 2-1).3ος προκριματικός γύρος: Κέρδισε την Όσιγιεκ (Κροατία) (1-1, 2-1).Πλέι-οφ: Αποκλείστηκε από την Ομόνοια (Κύπρος) (0-6, 0-2).: 2ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) (0-3, 2-3).: 1ος προκριματικός γύρος: Αποκλείστηκε από την Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ (Ιρλανδία) (0-1, 0-2).Βλέπουμε λοιπόν πως οι ομάδες από το Αζερμπαϊτζάν έχουν αποκλείσει ομάδες χαμηλού βεληνεκούς όπως η Αραράτ-Αρμένια, η Ζαλγκίρις, η Φλόρα, η Κοπέρανικ και η Ντάνουμπ.