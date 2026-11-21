«Πάρτο λίγο δεξιά»: 868 φορές επιχείρησε να παρκάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό
«Πάρτο λίγο δεξιά»: 868 φορές επιχείρησε να παρκάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό
Ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Κίνα διαπίστωσε το επόμενο πρωί ότι το όχημά του είχε προσπαθήσει εκατοντάδες φορές να παρκάρει χωρίς επιτυχία
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε υπόγειο πάρκινγκ στην Κίνα, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό άρχισε να αναζητά θέση στάθμευσης μέσα στη νύχτα, χωρίς όμως να καταφέρνει να παρκάρει. Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το όχημα να επιχειρεί επανειλημμένα να βρει την κατάλληλη θέση, προκαλώντας έκπληξη.
Το αυτοκίνητο, το οποίο διέθετε σύστημα αυτόματης στάθμευσης, δοκίμαζε διαρκώς διαφορετικούς ελιγμούς. Άλλοτε προσπαθούσε να μπει σε μια θέση με το μπροστινό μέρος και άλλοτε έκανε όπισθεν προς κάποια άλλη, χωρίς να καταφέρνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το αυτοκίνητο, το οποίο διέθετε σύστημα αυτόματης στάθμευσης, δοκίμαζε διαρκώς διαφορετικούς ελιγμούς. Άλλοτε προσπαθούσε να μπει σε μια θέση με το μπροστινό μέρος και άλλοτε έκανε όπισθεν προς κάποια άλλη, χωρίς να καταφέρνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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