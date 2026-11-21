«Πάρτο λίγο δεξιά»: 868 φορές επιχείρησε να παρκάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό

Ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Κίνα διαπίστωσε το επόμενο πρωί ότι το όχημά του είχε προσπαθήσει εκατοντάδες φορές να παρκάρει χωρίς επιτυχία