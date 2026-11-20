Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν σε όλη τους τη ζωή να αποφύγουν τη σύλληψη, ωστόσο για μια 99χρονη γυναίκα από την Ολλανδία αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της. Τον Φεβρουάριο του 2017, η Annie κατάφερε να διαγράψει μια ιδιαίτερη επιθυμία από τη λίστα με όσα ήθελε να ζήσει, χάρη στην ανταπόκριση των αστυνομικών της περιοχής της.Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες επιθυμίες που περιλαμβάνουν ταξίδια ή περιπέτειες, η 99χρονη είχε έναν αρκετά διαφορετικό στόχο καθώς ήθελε να μάθει πώς είναι να βρίσκεται κανείς κλεισμένος σε ένα αστυνομικό κελί. Και το καλύτερο ήταν πως δεν χρειάστηκε να παραβεί τον νόμο για να το καταφέρει!Όταν η ανιψιά της έμαθε για την ιδιαίτερη επιθυμία της θείας της, επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα Nijmegen-Zuid στην Ολλανδία, προκειμένου να δει αν θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Παρότι η είσοδος πολιτών στα αστυνομικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται κανονικά, ένας αστυνομικός με το όνομα Maarten αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση.