Ναυάγιο 4.700 ετών στην Τουρκία: Τα ευρήματα που το καθιστούν το αρχαιότερο γνωστό και αποκαλύπτουν τα μυστικά της αρχαίας ναυσιπλοΐας
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Ναυάγιο 4.700 ετών στην Τουρκία: Τα ευρήματα που το καθιστούν το αρχαιότερο γνωστό και αποκαλύπτουν τα μυστικά της αρχαίας ναυσιπλοΐας

Σε βάθος περίπου 30 μέτρων, κοντά στις τουρκικές ακτές, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν περισσότερα από 30 κεραμικά αγγεία και υπολείμματα του περιεχομένου τους

Ναυάγιο 4.700 ετών στην Τουρκία: Τα ευρήματα που το καθιστούν το αρχαιότερο γνωστό και αποκαλύπτουν τα μυστικά της αρχαίας ναυσιπλοΐας
Ένα ναυάγιο που χρονολογείται έως και 4.700 χρόνια πριν από σήμερα, στην Εποχή του Πρώιμου Χαλκού, εντόπισαν αρχαιολόγοι στα ανοιχτά του νησιού Κέκοβα, στην επαρχία της Αττάλειας, στη νότια Τουρκία. Αν και το ξύλινο σκαρί του πλοίου δεν έχει διασωθεί, το φορτίο του προσφέρει σημαντικά στοιχεία για το εμπόριο στη Μεσόγειο πριν από σχεδόν πέντε χιλιετίες.

Στον βυθό, σε βάθος περίπου 30 μέτρων, βρέθηκαν περισσότερα από 30 κεραμικά αγγεία, μεταξύ των οποίων αμφορείς, καθώς και τρεις πέτρινες άγκυρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο ποντοπόρου πλοίου, αν και η χρονολόγηση και η ερμηνεία των ευρημάτων βασίζονται κυρίως στη μελέτη των κεραμικών και όχι σε ξύλινα τμήματα του σκάφους.

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