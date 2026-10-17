Μέριλιν Μονρόε: Πωλήθηκε το σπίτι της στο Παλμ Σπρινγκς έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων
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Μέριλιν Μονρόε Σπίτι Παλμ Σπρινγκς

Μέριλιν Μονρόε: Πωλήθηκε το σπίτι της στο Παλμ Σπρινγκς έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων

Η νέα ιδιοκτήτρια σχεδιάζει την ανακαίνισή του, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του

Μέριλιν Μονρόε: Πωλήθηκε το σπίτι της στο Παλμ Σπρινγκς έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων
Ιωάννα Μαρίνου
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Το σπίτι της Μέριλιν Μονρόε στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας πωλήθηκε έναντι 2.810.000 δολαρίων.

Το ακίνητο, που ανήκε στην εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αγοράστηκε από τη Βάιολετ Μοράν, σχεδιάστρια που ζει στην περιοχή. Σύμφωνα με το TMZ, η νέα ιδιοκτήτρια είναι ενθουσιασμένη που θα αναλάβει την αναμόρφωση του σπιτιού, στο οποίο είχε ζήσει μία από τις αγαπημένες της διασημότητες.

Η Μοράν σκοπεύει να προσαρμόσει το ακίνητο στις δικές της ανάγκες, χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητά του. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επιθυμεί να διατηρήσει την αισθητική και την αρχιτεκτονική του και να το φέρει στην κατάσταση που του αξίζει.

Το σπίτι βρίσκεται στη Νότια Καλιφόρνιας και έχει έκταση περίπου 279 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια, ψηλές οροφές, πολλούς χώρους για φιλοξενία και ιδιωτική πισίνα, χαρακτηριστικό στοιχείο των κατοικιών στο Παλμ Σπρινγκς.
Ιωάννα Μαρίνου
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