Ένα φουσκωτό καγιάκ ενάντια στα ζώα και στα παράσιτα: Ουαλός εξερευνητής επιχειρεί να διασχίσει ποταμό 700 χλμ. στο Κονγκό

Ο Ουαλός εξερευνητής Ash Dykes ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια από τις πιο απαιτητικές περιπέτειες της καριέρας του, επιχειρώντας να διασχίσει με φουσκωτό καγιάκ περίπου 700 χιλιόμετρα του ποταμού Sangha, στην καρδιά της ζούγκλας του Κονγκό.Η αποστολή αποτελεί το πρώτο σκέλος του «Project Six», ενός φιλόδοξου εγχειρήματος που περιλαμβάνει έξι αποστολές σε έξι ακραία περιβάλλοντα σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Παρά την εμπειρία του, ο Dykes γνωρίζει ότι το ταξίδι κρύβει σοβαρούς κινδύνους, έχει όμως προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο, μελετώντας περιστατικά στα οποία άλλοι εξερευνητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις ή επικίνδυνες καταστάσεις.Ο ίδιος έχει ήδη στο ενεργητικό του εκατοντάδες αποστολές και το 2019 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε ολόκληρο το μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ στην Κίνα, σε ένα ταξίδι που διήρκεσε 352 ημέρες.