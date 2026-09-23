Εσθονός πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ πάνω από τον Δούναβη: Περπάτησε σε ιμάντα 2 εκ. επί 12 ώρες για 14,7 χλμ.

Ο Εσθονός αθλητής Jaan Roose πρόσθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη συλλογή του, ολοκληρώνοντας μια σπάνια δοκιμασία αντοχής στο slackline.Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής παρέμεινε για 12 ώρες πάνω σε έναν ιμάντα αιωρούμενο πάνω από τον ποταμό Δούναβη, στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, συγκεντρώνοντας συνολική απόσταση 14,7 χιλιομέτρων.Ο Roose διέσχισε επανειλημμένα ένα slackline μήκους 666 μέτρων και πλάτους μόλις 1,9 εκατοστών, τοποθετημένο σε ύψος περίπου 100 μέτρων ανάμεσα στον πύργο παρατήρησης UFO και την περιοχή του Κάστρου της Μπρατισλάβα. Συμπληρώνοντας 22 διαδρομές, καθόρισε ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη συνολική απόσταση σε slackline κατά τη διάρκεια 12 ωρών.Η περιπέτεια ξεκίνησε στις 7:15 το πρωί και ολοκληρώθηκε το σουρούπωμα. Οι πρώτες ώρες κύλησαν μέσα στην πρωινή ομίχλη πάνω από τον Δούναβη, αλλά η σωματική φθορά αυξανόταν προοδευτικά: «Οι πρώτες τρεις ώρες πέρασαν πολύ γρήγορα και δεν ξέρω καν πως πέρασε ο χρόνος, αλλά μετά άρχισε να φαίνεται μεγάλος και μπορούσα να νιώσω πόνο σε όλο μου το σώμα», εξήγησε.