Έκθεση που χρησιμοποιεί πραγματικά ανθρώπινα σώματα και δημιουργεί αντιδράσεις: Εκθέματα και σε ερωτικές στάσεις

Μια νέα έκθεση με τίτλο "Body Worlds: The Anatomy of Happiness", η οποία θα ανοίξει στο Λονδίνο την Παρασκευή 25/9, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με τα όρια της συναίνεσης.Η έκθεση παρουσιάζει πραγματικά ανθρώπινα σώματα και όργανα, τα οποία έχουν διατηρηθεί μέσω της διαδικασίας της πλαστινοποίησης, μιας τεχνικής που αναπτύχθηκε από τον Γερμανό ανατόμο Γκούντερ φον Χάγκενς. Τα εκθέματα παρουσιάζονται σε διάφορες στάσεις, μεταξύ άλλων να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ορισμένα εμφανίζονται και σε σεξουαλικές στάσεις