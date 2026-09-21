Πριν από 160 χρόνια έφεραν πέστροφες για σπορ στην Τασμανία: Τώρα χτίζουν φράγματα για να εμποδίσουν την απειλή

Πριν από 162 χρόνια, η πέστροφα έφτασε στην Τασμανία από την Αγγλία για την αθλητική αλιεία. Σήμερα, ένα μικροσκοπικό ντόπιο ψάρι απειλείται από την εξάπλωσή της εκεί