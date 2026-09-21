Πριν από 160 χρόνια έφεραν πέστροφες για σπορ στην Τασμανία: Τώρα χτίζουν φράγματα για να εμποδίσουν την απειλή
Πριν από 160 χρόνια έφεραν πέστροφες για σπορ στην Τασμανία: Τώρα χτίζουν φράγματα για να εμποδίσουν την απειλή
Πριν από 162 χρόνια, η πέστροφα έφτασε στην Τασμανία από την Αγγλία για την αθλητική αλιεία. Σήμερα, ένα μικροσκοπικό ντόπιο ψάρι απειλείται από την εξάπλωσή της εκεί
Περισσότερα από 160 χρόνια μετά την εισαγωγή της ευρωπαϊκής καφέ πέστροφας από την Αγγλία στην Τασμανία για την ανάπτυξη της αθλητικής αλιείας, οι προσπάθειες των επιστημόνων έχουν πλέον έναν διαφορετικό στόχο: να προστατεύσουν ένα από τα πιο απειλούμενα ενδημικά ψάρια του νησιού.
Πρόκειται για το Swan galaxias (Galaxias fontanus), ένα μικρό ψάρι του γλυκού νερού χωρίς λέπια, που συναντάται αποκλειστικά στην ανατολική Τασμανία, και ο πληθυσμός του υπολογίζεται σήμερα σε μόλις 6.000. Το είδος επιβιώνει κυρίως σε μικρά ρυάκια που βρίσκονται ψηλά στις λεκάνες απορροής ποταμών. Εκεί, φυσικά εμπόδια, όπως οι καταρράκτες, έχουν λειτουργήσει ως προστατευτικό φράγμα απέναντι στις πέστροφες. Ωστόσο, η ξηρασία και οι ξαφνικές πλημμύρες μπορούν να διαταράξουν αυτά τα απομονωμένα οικοσυστήματα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στους τελευταίους πληθυσμούς.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Πρόκειται για το Swan galaxias (Galaxias fontanus), ένα μικρό ψάρι του γλυκού νερού χωρίς λέπια, που συναντάται αποκλειστικά στην ανατολική Τασμανία, και ο πληθυσμός του υπολογίζεται σήμερα σε μόλις 6.000. Το είδος επιβιώνει κυρίως σε μικρά ρυάκια που βρίσκονται ψηλά στις λεκάνες απορροής ποταμών. Εκεί, φυσικά εμπόδια, όπως οι καταρράκτες, έχουν λειτουργήσει ως προστατευτικό φράγμα απέναντι στις πέστροφες. Ωστόσο, η ξηρασία και οι ξαφνικές πλημμύρες μπορούν να διαταράξουν αυτά τα απομονωμένα οικοσυστήματα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στους τελευταίους πληθυσμούς.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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