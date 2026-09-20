Το «μαύρο διαμάντι» της Θάλασσας του Λαμπραντόρ: Ψαράς το κατέγραψε και έμεινε άφωνος
Το «μαύρο διαμάντι» της Θάλασσας του Λαμπραντόρ: Ψαράς το κατέγραψε και έμεινε άφωνος
Ένα τεράστιο, σχεδόν κατάμαυρο παγόβουνο σε σχήμα διαμαντιού εμφανίστηκε ανάμεσα στους λευκούς πάγους του Λαμπραντόρ, προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευσή του
Αν κάποιος έβλεπε ξαφνικά μέσα στη θάλασσα έναν τεράστιο μαύρο όγκο πάγου, θα μπορούσε εύκολα να νομίσει ότι πρόκειται για σκηνή από ταινία. Αυτό ακριβώς αντίκρισε ο ψαράς Hallur Antoniussen, όταν εντόπισε το ασυνήθιστο παγόβουνο στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ.
Ο Antoniussen βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος Saputi, όταν είδε το παγόβουνο στα μέσα Μαΐου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα, ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
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Ο Antoniussen βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος Saputi, όταν είδε το παγόβουνο στα μέσα Μαΐου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα, ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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