Κρίστα Πάικ: Η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια ζητά μόνο γυναίκες στον θάλαμο εκτέλεσης
Κρίστα Πάικ: Η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια ζητά μόνο γυναίκες στον θάλαμο εκτέλεσης
Η εκτέλεσή της έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η 50χρονη κρατούμενη βρίσκεται στη «Death Row» σχεδόν τρεις δεκαετίες
Η Κρίστα Πάικ αναμένεται να γίνει, εφόσον η εκτέλεσή της πραγματοποιηθεί, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Η εκτέλεσή της έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με θανατηφόρα ένεση, ενώ η νομική της ομάδα συνεχίζει τις προσπάθειες για να αποτραπεί.
Η 50χρονη Πάικ βρίσκεται στη φυλακή από τη δεκαετία του 1990, μετά την καταδίκη της για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995 στο Νόξβιλ του Τενεσί. Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996.
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Η 50χρονη Πάικ βρίσκεται στη φυλακή από τη δεκαετία του 1990, μετά την καταδίκη της για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995 στο Νόξβιλ του Τενεσί. Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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