Κινέζος βγάζει μια περιουσία προσφέροντας υπηρεσίες «ξυσίματος» για την καταπολέμηση του στρες

Κλείσιμο

Ο 32χρονος Τζανγκ Σιαοτσάο σκέφτηκε να μετατρέψει το ξύσιμο σε εμπορική υπηρεσία όταν παρακολούθησε ένα σύντομο βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο μια σύζυγος έξυνε την πλάτη του άνδρα της.Διαβάζοντας τα σχόλια χρηστών που δήλωναν πρόθυμοι να πληρώσουν για κάτι αντίστοιχο, θυμήθηκε τα δικά του παιδικά χρόνια, όταν αποκοιμιόταν ενώ ο πατέρας του του έξυνε απαλά την πλάτη. Έτσι, αποφάσισε να κάνει αυτή την ανάμνηση... επάγγελμα.Από το μηδέν, στην απόλυτη επιτυχίαΌταν άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στην περιοχή Μπάο της πόλης Σεντζέν, η ζωή του δεν βρισκόταν στην καλύτερη φάση. Έχοντας αποφοιτήσει από ένα ελάχιστα γνωστό πανεπιστήμιο, είχε αλλάξει εφτά δουλειές μέσα σε έναν χρόνο, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε δύο επιχειρήσεις που απέτυχαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, δεν φοβήθηκε να ρισκάρει.Η απόφασή του, τον δικαίωσε γρήγορα. Λίγο μετά το πρώτο κατάστημα, άνοιξε και δεύτερο. Σήμερα, τα δύο σαλόνια αποφέρουν συνολικά περίπου 100.000 γουάν τον μήνα (σχεδόν 15.000 δολάρια) .Παρότι ξεκίνησε την επιχείρηση μόλις τον περασμένο Μάιο, ο Τζανγκ δηλώνει πως είναι ήδη κερδοφόρα και σχεδιάζει να επεκταθεί σε όλη τη χώρα με 100 νέα καταστήματα, επιδιώκοντας παράλληλα να αναγνωριστεί το «ξύσιμο» ως επίσημο επάγγελμα.Πώς λειτουργεί η υπηρεσία και πόσο κοστίζει;«Οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα άγχους και η ζήτηση για αυτού του είδους την υπηρεσία είναι μεγάλη. Ορισμένοι πελάτες μάς λένε ότι η υπηρεσία μας είναι πιο χαλαρωτική από ένα μασάζ, ενώ έχουμε ήδη αποκτήσει πολλούς τακτικούς θαμώνες», ανέφερε ο Τζανγκ στην εφημερίδα Sinchew Daily.Η διαδικασία είναι απλή: οι πελάτες ξαπλώνουν ενώ το προσωπικό, φορώντας μυτερά πλαστικά νύχια, ξύνει απαλά το σώμα τους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι χρειάστηκε να ερευνήσει τεχνικές ξυσίματος και να εφεύρει ορισμένες από την αρχή, καθώς δεν υπήρχε κάποια παρόμοια υπηρεσία από την οποία να εμπνευστεί.Η χρέωση ανέρχεται σε 300 γουάν για μία ώρα (περίπου 41 δολάρια), με τον 32χρονο να σημειώνει πως η υπηρεσία απευθύνεται σε όσους αναζητούν ανακούφιση από το στρες και βελτίωση της ποιότητας του ύπνου τους.