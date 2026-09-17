Σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα: Οδήγησε 241 χλμ. στην εθνική οδό στην Αγγλία ακολουθώντας τα φώτα φορτηγού
Σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα: Οδήγησε 241 χλμ. στην εθνική οδό στην Αγγλία ακολουθώντας τα φώτα φορτηγού
Ένας 50χρονος από την Αγγλία οδήγησε 241 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο, παρότι ήταν σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδήγησης
Ένας 50χρονος από το Χάντερσφιλντ της Αγγλίας βρέθηκε να οδηγεί για περίπου 241 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, παρά το γεγονός ότι ήταν σχεδόν τυφλός, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στον αυτοκινητόδρομο M6, κοντά στο Κάρλαϊλ, παρατήρησαν ένα Opel Meriva να κινείται επικίνδυνα, αλλάζοντας συνεχώς λωρίδες.
Όταν σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός, Anthony Hall, ήταν μεθυσμένος και δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε ασφάλιση για το αυτοκίνητο. Το ακόμη πιο ασυνήθιστο στοιχείο ήταν ότι ο Hall είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή του περίπου δύο χρόνια νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Όταν σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός, Anthony Hall, ήταν μεθυσμένος και δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε ασφάλιση για το αυτοκίνητο. Το ακόμη πιο ασυνήθιστο στοιχείο ήταν ότι ο Hall είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή του περίπου δύο χρόνια νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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