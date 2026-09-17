Ούτε Τόκιο, ούτε Λος Άντζελες: Η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στη λίστα με τις 40 πιο «κουλ» του κόσμου
Ούτε Τόκιο, ούτε Λος Άντζελες: Η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στη λίστα με τις 40 πιο «κουλ» του κόσμου
Παραδοσιακές ταβέρνες, νέα εστιατόρια, τέχνη, μπαρ και ανεξάρτητες επιχειρήσεις συνθέτουν το νέο πρόσωπο μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας
Ο Νέος Κόσμος δεν είναι πλέον απλώς μία από τις γειτονιές της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με το περιοδικό Time Out, είναι πλέον και μία από τις πιο κουλ γειτονιές του κόσμου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην διεθνή λίστα για το 2026.
Η αθηναϊκή συνοικία βρέθηκε πίσω από την Jongno 3-ga στην Σεούλ και την L’Ocean District στο Ραμπάτ του Μαρόκο, ξεχωρίζοντας για τον συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας, ανεξάρτητων επιχειρήσεων και αυθεντικού τοπικού χαρακτήρα.
Από την σκιά του Κουκακίου σε διεθνές επίκεντρο
Όπως σημειώνει το Time Out, ο Νέος Κόσμος βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η αθηναϊκή συνοικία βρέθηκε πίσω από την Jongno 3-ga στην Σεούλ και την L’Ocean District στο Ραμπάτ του Μαρόκο, ξεχωρίζοντας για τον συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας, ανεξάρτητων επιχειρήσεων και αυθεντικού τοπικού χαρακτήρα.
Από την σκιά του Κουκακίου σε διεθνές επίκεντρο
Όπως σημειώνει το Time Out, ο Νέος Κόσμος βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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