Oικογένεια ζει στον ίδιο τόπο εδώ και 3.000 χρόνια: Το DNA αποκάλυψε ένα απίστευτο οικογενειακό μυστικό
Oικογένεια ζει στον ίδιο τόπο εδώ και 3.000 χρόνια: Το DNA αποκάλυψε ένα απίστευτο οικογενειακό μυστικό
Τα λείψανα ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού που βρέθηκαν σε σπήλαιο αποκάλυψαν μια απίστευτη σύνδεση με τη σημερινή οικογένεια
Μια οικογένεια στη Γερμανία έχει κάτι που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο οικογενειακό δέντρο. Οι ρίζες της δεν εντοπίζονται απλώς σε μια πόλη ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά φαίνεται να φτάνουν περίπου 3.000 χρόνια πίσω, στην Εποχή του Χαλκού.
Ο 76χρονος Μάνφρεντ Χούχτχαουζεν γεννήθηκε στο σπίτι όπου εξακολουθεί να ζει μέχρι σήμερα, στην περιοχή του Όστεροντε, κοντά στα όρη Χαρτς της Γερμανίας. Για πολλά χρόνια η ζωή του έμοιαζε απολύτως συνηθισμένη. Το 2007, όμως, μια εξέταση DNA έδωσε στην οικογενειακή του ιστορία μια εντελώς διαφορετική διάσταση.
122 γενιές μετά, η ίδια οικογένεια βρίσκεται ακόμη εκεί
Η έρευνα συνέδεσε τον Μάνφρεντ με ανθρώπινα λείψανα που είχαν βρεθεί τη δεκαετία του 1980 στο σπήλαιο Λίχτενσταϊν, σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από το σημερινό σπίτι του.
Τα οστά ανήκαν σε ανθρώπους που έζησαν στην περιοχή κατά την Εποχή του Χαλκού. Όταν οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν εάν υπήρχαν σύγχρονοι κάτοικοι με γενετική σχέση με τους αρχαίους ανθρώπους, ζήτησαν δείγματα από κατοίκους της περιοχής. Ανάμεσα στα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν και εκείνο του Μάνφρεντ. Τα αποτελέσματα έδειξαν έναν άμεσο συγγενικό δεσμό, δημιουργώντας μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση γενετικής συνέχειας στον ίδιο τόπο.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ο 76χρονος Μάνφρεντ Χούχτχαουζεν γεννήθηκε στο σπίτι όπου εξακολουθεί να ζει μέχρι σήμερα, στην περιοχή του Όστεροντε, κοντά στα όρη Χαρτς της Γερμανίας. Για πολλά χρόνια η ζωή του έμοιαζε απολύτως συνηθισμένη. Το 2007, όμως, μια εξέταση DNA έδωσε στην οικογενειακή του ιστορία μια εντελώς διαφορετική διάσταση.
122 γενιές μετά, η ίδια οικογένεια βρίσκεται ακόμη εκεί
Η έρευνα συνέδεσε τον Μάνφρεντ με ανθρώπινα λείψανα που είχαν βρεθεί τη δεκαετία του 1980 στο σπήλαιο Λίχτενσταϊν, σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από το σημερινό σπίτι του.
Τα οστά ανήκαν σε ανθρώπους που έζησαν στην περιοχή κατά την Εποχή του Χαλκού. Όταν οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν εάν υπήρχαν σύγχρονοι κάτοικοι με γενετική σχέση με τους αρχαίους ανθρώπους, ζήτησαν δείγματα από κατοίκους της περιοχής. Ανάμεσα στα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν και εκείνο του Μάνφρεντ. Τα αποτελέσματα έδειξαν έναν άμεσο συγγενικό δεσμό, δημιουργώντας μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση γενετικής συνέχειας στον ίδιο τόπο.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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