Πόσα πόδια είναι υπερβολικά; Βρέθηκε απολίθωμα εντόμου με 24 πόδια

Ένα μικροσκοπικό πλάσμα που έζησε πριν από 324 εκατομμύρια χρόνια είχε κάτι που σήμερα θα θεωρούσαμε… υπερβολικό: 24 πόδια. Η ανακάλυψή του δίνει νέα στοιχεία για το πώς τα έντομα κατέληξαν στο πιο συχνό τους «σετ» των έξι ποδιών