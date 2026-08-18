Τεράστιος βόας σκαρφάλωσε σε κολώνα στο Περού: Έπαθε ηλεκτροπληξία κυνηγώντας περιστέρια

Ένας τεράστιος βόας βρήκε τραγικό θάνατο όταν ανέβηκε σε ηλεκτρική κολόνα, προσπαθώντας να πλησιάσει περιστέρια, και ήρθε σε επαφή με καλώδιο υπό τάση