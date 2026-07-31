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113 χρόνια ιστορίας: Το πλοίο που υπηρέτησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα είναι... ένα πλωτό δάσος
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113 χρόνια ιστορίας: Το πλοίο που υπηρέτησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα είναι... ένα πλωτό δάσος

Για περισσότερα από 50 χρόνια έμεινε παρατημένο σε έναν «νεκροταφείο» πλοίων, μέχρι που η φύση ανέλαβε δράση

113 χρόνια ιστορίας: Το πλοίο που υπηρέτησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα είναι... ένα πλωτό δάσος
Για δεκαετίες μετέφερε κάρβουνο και πολεμικό εφοδιασμό στον Ειρηνικό. Όταν όμως εγκαταλείφθηκε σε έναν κόλπο της Αυστραλίας, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η φύση θα το μετέτρεπε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του κόσμου, δημιουργώντας πάνω του ένα πραγματικό δάσος.

Το SS Ayrfield, που βρίσκεται στον κόλπο Homebush Bay του Σίδνεϊ, αποτελεί σήμερα ένα μοναδικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η φύση μπορεί να ανακτήσει ακόμη και τα πιο εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά τοπία. Οι εικόνες του κάνουν εδώ και χρόνια τον γύρο του κόσμου, με το πλοίο να μοιάζει περισσότερο με ένα πλωτό νησί γεμάτο δέντρα παρά με ένα σκουριασμένο ναυάγιο.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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