Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να χτίσει σπίτι: 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα
Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να χτίσει σπίτι: 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα
Μια μητέρα στην Κόστα Ρίκα απέκτησε το δικό της σπίτι χάρη σε 800 εθελοντές, που χρησιμοποίησαν 850 μπλοκ από ανακυκλωμένο πλαστικό και περισσότερες από 800 ώρες εργασίας
Κάθε χρόνο παράγονται εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο και μεγάλο μέρος τους καταλήγει σε χωματερές ή στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, εμφανίζονται πρωτοβουλίες που δίνουν νέα ζωή στα υλικά αυτά. Μία από αυτές υλοποιήθηκε στην Κόστα Ρίκα, όπου μια μητέρα και ο μικρός γιος της απέκτησαν το πρώτο τους σπίτι, κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένο πλαστικό.
Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Σίντι Μόρα, η οποία χρειάστηκε εννέα χρόνια για να συγκεντρώσει τα χρήματα ώστε να αγοράσει ένα μικρό οικόπεδο στην περιοχή Αλαχουελίτα, κοντά στο Σαν Χοσέ. Ωστόσο, μετά την αγορά της γης δεν διέθετε τα οικονομικά μέσα για να χτίσει το σπίτι όπου θα ζούσε με τον εξάχρονο γιο της.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Σίντι Μόρα, η οποία χρειάστηκε εννέα χρόνια για να συγκεντρώσει τα χρήματα ώστε να αγοράσει ένα μικρό οικόπεδο στην περιοχή Αλαχουελίτα, κοντά στο Σαν Χοσέ. Ωστόσο, μετά την αγορά της γης δεν διέθετε τα οικονομικά μέσα για να χτίσει το σπίτι όπου θα ζούσε με τον εξάχρονο γιο της.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα