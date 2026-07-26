Η «Επιστολή του Μπορντό»: Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι εντυπωσιακά... βαρετό

Επιστολή του 1847 που εστάλη από τον Μαυρίκιο στη Γαλλία θεωρείται η ακριβότερη στον κόσμο, καθώς φέρει δύο από τα πιο σπάνια και πολύτιμα γραμματόσημα στην ιστορία