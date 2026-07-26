Η «Επιστολή του Μπορντό»: Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι εντυπωσιακά... βαρετό
Η «Επιστολή του Μπορντό»: Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι εντυπωσιακά... βαρετό
Επιστολή του 1847 που εστάλη από τον Μαυρίκιο στη Γαλλία θεωρείται η ακριβότερη στον κόσμο, καθώς φέρει δύο από τα πιο σπάνια και πολύτιμα γραμματόσημα στην ιστορία
Η λεγόμενη «Επιστολή του Μπορντό» (Bordeaux Letter), η οποία ανήκει σε έναν ανώνυμο συλλέκτη από τη Σιγκαπούρη, συναρπάζει τους φιλοτελιστές για περισσότερο από έναν αιώνα.
Το περιεχόμενο της επιστολής δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αυτό που την ξεχωρίζει από κάθε άλλο γράμμα είναι ο συνδυασμός των γραμματοσήμων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταχυδρόμησή της.
Τα δύο γραμματόσημα που κάνουν την επιστολή... χρυσή
Στις 4 Οκτωβρίου 1847, όταν ο Έντουαρντ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, την πρωτεύουσα της τότε βρετανικής αποικίας του Μαυρίκιου, ενημέρωσε τους συνεργάτες του στο Μπορντό ότι είχε λάβει τα 48 βαρέλια κρασιού που του είχαν στείλει και είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το ένα τρίτο, αγόρασε δύο γραμματόσημα που τότε άξιζαν κυριολεκτικά πένες. Σήμερα, η αξία τους ανέρχεται σε εκατομμύρια!
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Το περιεχόμενο της επιστολής δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αυτό που την ξεχωρίζει από κάθε άλλο γράμμα είναι ο συνδυασμός των γραμματοσήμων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταχυδρόμησή της.
Τα δύο γραμματόσημα που κάνουν την επιστολή... χρυσή
Στις 4 Οκτωβρίου 1847, όταν ο Έντουαρντ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, την πρωτεύουσα της τότε βρετανικής αποικίας του Μαυρίκιου, ενημέρωσε τους συνεργάτες του στο Μπορντό ότι είχε λάβει τα 48 βαρέλια κρασιού που του είχαν στείλει και είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το ένα τρίτο, αγόρασε δύο γραμματόσημα που τότε άξιζαν κυριολεκτικά πένες. Σήμερα, η αξία τους ανέρχεται σε εκατομμύρια!
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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