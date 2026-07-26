648.000 χλμ. και 196 χώρες: Πέθανε ο θρυλικός ποδηλάτης που γύρισε τον κόσμο σε 51 χρόνια

Ο θρυλικός Γερμανός ποδηλάτης, Heinz Stücke έφυγε από τη ζωή, έχοντας αφιερώσει 51 συνεχόμενα χρόνια ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη πάνω στο ίδιο ποδήλατο