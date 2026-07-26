648.000 χλμ. και 196 χώρες: Πέθανε ο θρυλικός ποδηλάτης που γύρισε τον κόσμο σε 51 χρόνια
648.000 χλμ. και 196 χώρες: Πέθανε ο θρυλικός ποδηλάτης που γύρισε τον κόσμο σε 51 χρόνια
Ο θρυλικός Γερμανός ποδηλάτης, Heinz Stücke έφυγε από τη ζωή, έχοντας αφιερώσει 51 συνεχόμενα χρόνια ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη πάνω στο ίδιο ποδήλατο
Στα 86 του χρόνια, έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ένας από τους πιο ταξιδεμένους ανθρώπους του πλανήτη. Ο Γερμανός Heinz Stücke αφιέρωσε 51 ολόκληρα χρόνια κάνοντας τον γύρο του κόσμου, χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του απίστευτου ταξιδιού το πραγματοποίησε με ένα ποδήλατο τριών ταχυτήτων κατασκευασμένο το 1962, αποδεικνύοντας πως η θέληση και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε όριο, διανύοντας πάνω από 600.000 χιλιόμετρα σε 196 χώρες.
Μια ζωή (κυριολεκτικά) στον δρόμο: 648.000 χιλιόμετρα επί 51 χρόνια
Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1940 στο Χέβελχοφ της Γερμανίας, ο Stücke ήταν εργαλειοποιός στο επάγγελμα. Ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι τον Αύγουστο του 1962 από την πατρίδα του και χρηματοδοτούσε τις μετακινήσεις του πουλώντας φυλλάδια με πληροφορίες για τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες, καθώς και με διαλέξεις στις μεγάλες πόλεις που επισκεπτόταν.
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Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του απίστευτου ταξιδιού το πραγματοποίησε με ένα ποδήλατο τριών ταχυτήτων κατασκευασμένο το 1962, αποδεικνύοντας πως η θέληση και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε όριο, διανύοντας πάνω από 600.000 χιλιόμετρα σε 196 χώρες.
Μια ζωή (κυριολεκτικά) στον δρόμο: 648.000 χιλιόμετρα επί 51 χρόνια
Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1940 στο Χέβελχοφ της Γερμανίας, ο Stücke ήταν εργαλειοποιός στο επάγγελμα. Ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι τον Αύγουστο του 1962 από την πατρίδα του και χρηματοδοτούσε τις μετακινήσεις του πουλώντας φυλλάδια με πληροφορίες για τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες, καθώς και με διαλέξεις στις μεγάλες πόλεις που επισκεπτόταν.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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