Έριξαν 42 εκατ. κυβικά μέτρα υλικών και «μπλόκαραν» τη Βόρεια Θάλασσα: Το έργο που άλλαξε την Ολλανδία
Έριξαν 42 εκατ. κυβικά μέτρα υλικών και «μπλόκαραν» τη Βόρεια Θάλασσα: Το έργο που άλλαξε την Ολλανδία
Με ένα φράγμα 32 χιλιομέτρων και 42 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υλικών, η Ολλανδία έκλεισε έναν θαλάσσιο κόλπο, δημιούργησε λίμνη γλυκού νερού και άλλαξε για πάντα τον χάρτη της χώρας
Η Ολλανδία είναι μια χώρα που έμαθε να ζει με το νερό. Μεγάλο μέρος της βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και επί αιώνες οι πλημμύρες αποτελούσαν μια διαρκή απειλή για πόλεις, καλλιέργειες και ανθρώπινες ζωές. Όμως στις αρχές του 20ού αιώνα οι Ολλανδοί αποφάσισαν να μην αμύνονται απλώς απέναντι στη φύση. Επέλεξαν να αλλάξουν τη γεωγραφία της χώρας τους.
Το αποτέλεσμα ήταν το Afsluitdijk, ένα από τα πιο εντυπωσιακά υδραυλικά έργα που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Ευρώπη. Ένα φράγμα μήκους 32 χιλιομέτρων που έκλεισε οριστικά έναν θαλάσσιο κόλπο της Βόρειας Θάλασσας, μετέτρεψε το αλμυρό νερό σε λίμνη γλυκού νερού και δημιούργησε ταυτόχρονα έναν δρόμο που συνδέει δύο μεγάλες περιοχές της χώρας.
Ένα έργο που άλλαξε τον χάρτη της Ολλανδίας
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1927 και ολοκληρώθηκε το 1932. Μέχρι τότε η περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως IJsselmeer αποτελούσε τον Zuiderzee, έναν τεράστιο αλμυρό κόλπο που επικοινωνούσε άμεσα με τη Βόρεια Θάλασσα.
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Το αποτέλεσμα ήταν το Afsluitdijk, ένα από τα πιο εντυπωσιακά υδραυλικά έργα που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Ευρώπη. Ένα φράγμα μήκους 32 χιλιομέτρων που έκλεισε οριστικά έναν θαλάσσιο κόλπο της Βόρειας Θάλασσας, μετέτρεψε το αλμυρό νερό σε λίμνη γλυκού νερού και δημιούργησε ταυτόχρονα έναν δρόμο που συνδέει δύο μεγάλες περιοχές της χώρας.
Ένα έργο που άλλαξε τον χάρτη της Ολλανδίας
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1927 και ολοκληρώθηκε το 1932. Μέχρι τότε η περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως IJsselmeer αποτελούσε τον Zuiderzee, έναν τεράστιο αλμυρό κόλπο που επικοινωνούσε άμεσα με τη Βόρεια Θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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