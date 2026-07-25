Έριξαν 42 εκατ. κυβικά μέτρα υλικών και «μπλόκαραν» τη Βόρεια Θάλασσα: Το έργο που άλλαξε την Ολλανδία

Με ένα φράγμα 32 χιλιομέτρων και 42 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υλικών, η Ολλανδία έκλεισε έναν θαλάσσιο κόλπο, δημιούργησε λίμνη γλυκού νερού και άλλαξε για πάντα τον χάρτη της χώρας