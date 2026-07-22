Ντελιβεράς χρησιμοποιεί γυναικεία φωνή για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα
Ντελιβεράς χρησιμοποιεί γυναικεία φωνή για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα
Ένας Βραζιλιάνος ντελιβεράς χρησιμοποίησε γυναικεία φωνή στο θυροτηλέφωνο για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα, με το βίντεο να συγκεντρώνει περισσότερες από 9 εκατομμύρια προβολές
Ένα βίντεο που ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια προβολές στα social media κατάφερε να προκαλέσει όχι μόνο γέλιο, αλλά και μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά των πελατών απέναντι στους διανομείς. Πρωταγωνιστής είναι ο Βραζιλιάνος ντελιβεράς και content creator Marcelo Siebre, γνωστός στο διαδίκτυο ως Markzitu, ο οποίος επιστράτευσε το μεγαλύτερο... ταλέντο του για να κάνει έναν πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα να παραλάβει την παραγγελία του.
Η ιδέα ήταν απλή, αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Αντί να ανακοινώσει ο ίδιος την άφιξή του από το θυροτηλέφωνο, μίλησε με μια απόλυτα πειστική γυναικεία φωνή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «Amanda από το Fatal Model». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο πελάτης είχε ήδη κατέβει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις αντίκρισε τον διανομέα, κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα μιας αθώας φάρσας και ξέσπασε σε γέλια μαζί του.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Η ιδέα ήταν απλή, αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Αντί να ανακοινώσει ο ίδιος την άφιξή του από το θυροτηλέφωνο, μίλησε με μια απόλυτα πειστική γυναικεία φωνή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «Amanda από το Fatal Model». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο πελάτης είχε ήδη κατέβει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις αντίκρισε τον διανομέα, κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα μιας αθώας φάρσας και ξέσπασε σε γέλια μαζί του.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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