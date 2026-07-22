Ντελιβεράς χρησιμοποιεί γυναικεία φωνή για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα

Ένας Βραζιλιάνος ντελιβεράς χρησιμοποίησε γυναικεία φωνή στο θυροτηλέφωνο για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα, με το βίντεο να συγκεντρώνει περισσότερες από 9 εκατομμύρια προβολές