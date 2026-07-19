Η ιαπωνική τέχνη του «nemawashi»: Πώς προετοιμάζουν επί μήνες ένα δέντρο πριν το μεταφυτεύσουν

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Ο ιαπωνικός όρος «nemawashi» σημαίνει κυριολεκτικά «δουλειά γύρω από τις ρίζες» ή «προετοιμασία των ριζών». Στην κηπουρική και τη δενδροκομία, περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένα δέντρο προετοιμάζεται για μήνες πριν μεταφυτευτεί, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής του.Όπως εξηγεί άρθρο των Times of India, όταν ένας δρόμος, μια σιδηροδρομική γραμμή ή ένα νέο κτίριο επηρεάζει ένα δέντρο μεγάλης ιστορικής ή πολιτιστικής αξίας, οι Ιάπωνες ειδικοί δεν καταφεύγουν αυτόματα στην κοπή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιλέγουν να το μεταφέρουν σε άλλη τοποθεσία μέσω μιας διαδικασίας που μπορεί να διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο.Η σταδιακή προετοιμασία των ριζώνΜήνες πριν από τη μεταφορά, οι ειδικοί ξεκινούν να κλαδεύουν προσεκτικά μέρος του ριζικού συστήματος του δέντρου. Οι ρίζες δεν αφαιρούνται όλες μαζί, αλλά σταδιακά και ελεγχόμενα. Στόχος είναι να διεγερθεί η ανάπτυξη νέων, λεπτών ριζών κοντά στον κορμό.Αυτές οι μικρές ρίζες, γνωστές ως «τροφοδοτικές», είναι θεμελιώδεις επειδή απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του νερού και των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται το δέντρο για να επιβιώσει. Όσο περισσότερες τέτοιες ρίζες αναπτυχθούν κοντά στον κορμό, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας μετά τη μεταφύτευση.Η διαδικασία της μεταφοράς και η πολιτιστική σημασία τηςΜόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, οι ειδικοί τυλίγουν και ασφαλίζουν τη μπάλα χώματος που περιβάλλει τις ρίζες. Το δέντρο μετακινείται με γερανούς μεγάλης χωρητικότητας, ειδικές πλατφόρμες και σύγχρονα συστήματα ανύψωσης, για να τοποθετηθεί σε ένα έδαφος που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να αποφευχθεί το «στρες της μεταφύτευσης».Η τεχνική αυτή προορίζεται για δέντρα με υψηλή ιστορική, οικολογική ή θρησκευτική αξία, όπως αυτά που βρίσκονται σε ναούς και παραδοσιακούς κήπους. Στη σιντοϊστική παράδοση, ορισμένα δέντρα θεωρούνται κατοικία πνευμάτων, των λεγόμενων «kami», και τα πιο αρχαία στολίζονται με ιερά σχοινιά που ονομάζονται «shimenawa».Επομένως, η κοπή ενός αιωνόβιου δέντρου δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή πολεοδομική απόφαση, αλλά ως μια σημαντική πολιτισμική και πνευματική απώλεια για την τοπική κοινωνία.