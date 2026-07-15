Ο «καθεδρικός» του Ατλαντικού: Ένα φυσικό θαύμα 60 εκατομμυρίων ετών με τοίχους σαν να σχεδιάστηκαν με χάρακα
Ο «καθεδρικός» του Ατλαντικού: Ένα φυσικό θαύμα 60 εκατομμυρίων ετών με τοίχους σαν να σχεδιάστηκαν με χάρακα
Πώς η ηφαιστειακή λάβα δημιούργησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια στον κόσμο
Υπάρχουν μέρη στον πλανήτη που μοιάζουν τόσο τέλεια, ώστε δύσκολα πιστεύει κανείς ότι δεν τα δημιούργησε ανθρώπινο χέρι. Ένα από αυτά είναι το Σπήλαιο του Φίνγκαλ (Fingal's Cave), στη μικρή ακατοίκητη νήσο Στάφα, στα δυτικά της Σκωτίας. Οι εντυπωσιακοί εξαγωνικοί τοίχοι του θυμίζουν έργο αρχαίου πολιτισμού ή σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας, όμως η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο συναρπαστική: πρόκειται για ένα φυσικό δημιούργημα ηλικίας περίπου 60 εκατομμυρίων ετών.
Το σπήλαιο δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεωμετρική του τελειότητα. Οι ήχοι των κυμάτων που εισχωρούν στο εσωτερικό του δημιουργούν μια μοναδική ακουστική, τόσο εντυπωσιακή ώστε πολλοί το παρομοιάζουν με φυσικό καθεδρικό ναό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Το σπήλαιο δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεωμετρική του τελειότητα. Οι ήχοι των κυμάτων που εισχωρούν στο εσωτερικό του δημιουργούν μια μοναδική ακουστική, τόσο εντυπωσιακή ώστε πολλοί το παρομοιάζουν με φυσικό καθεδρικό ναό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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