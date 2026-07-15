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Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»
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Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»

Ισπανός αγρότης αποφάσισε να χαρίσει 200 τόνους κρεμμύδια στους συνδημότες του, καθώς η εξευτελιστική τιμή πώλησης καθιστούσε τη συγκομιδή οικονομικά ασύμφορη

Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»
Η κατάσταση στην ισπανική ύπαιθρο είναι κάτι που οι αγρότες καταγγέλλουν εδώ και καιρό. Τα έξοδα και η γραφειοκρατία αυξάνονται συνεχώς, ενώ τα κέρδη μόλις που καλύπτουν το κόστος εργασίας (κάτι σαν την Ελλάδα). Αυτές οι σκληρές συνθήκες κάνουν, ορισμένες φορές, τη μεταπώληση του προϊόντος εντελώς ασύμφορη.

Αυτό ακριβώς συνέβη στον Χουάν Μανουέλ Ρομέρο, αγρότη από τη Λεμπρίχα της Σεβίλλης. Τις επόμενες ημέρες σχεδίαζε να συλλέξει περισσότερους από 200 τόνους κρεμμύδια από τα χωράφια του, αλλά, μη βρίσκοντας μια ανταγωνιστική τιμή για να πουλήσει το προϊόν του, πήρε τη δραστική απόφαση να τα... χαρίσει. Για τον λόγο αυτό, απηύθυνε κάλεσμα στους γείτονές του να πάνε να τα πάρουν.

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