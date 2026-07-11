Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο σε μόλις 38 μήνες
Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο σε μόλις 38 μήνες
Ο σταθμός Chongqing East στην Κίνα είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο σε έκταση, καλύπτει 1,22 εκατ. τ.μ. και κατασκευάστηκε μέσα σε μόλις 38 μήνες
Η Κίνα ολοκλήρωσε μέσα σε μόλις 38 μήνες τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο, ένα τεράστιο έργο υποδομής που χαρακτηρίζεται ως σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα.
Ο σταθμός Chongqing East, στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας, αναγνωρίζεται επίσημα ως ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός παγκοσμίως σε έκταση, καθώς καλύπτει 1,22 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, επιφάνεια αντίστοιχη με περίπου υ170 γήπεδα ποδοσφαίρου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ο σταθμός Chongqing East, στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας, αναγνωρίζεται επίσημα ως ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός παγκοσμίως σε έκταση, καθώς καλύπτει 1,22 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, επιφάνεια αντίστοιχη με περίπου υ170 γήπεδα ποδοσφαίρου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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