Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών αποδείχθηκε… καλλιτέχνης: Ο λαγοκέφαλος που φτιάχνει «αγρογλυφικά» στον βυθό της Ιαπωνίας
Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών αποδείχθηκε… καλλιτέχνης: Ο λαγοκέφαλος που φτιάχνει «αγρογλυφικά» στον βυθό της Ιαπωνίας
Παράξενοι κυκλικοί σχηματισμοί στον βυθό μπέρδευαν τους επιστήμονες επί 16 χρόνια, μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι δημιουργούνται από ένα μικροσκοπικό είδος λαγολέφαλου
Το 1995, δύτες στα ανοιχτά της Ιαπωνίας εντόπισαν στον βυθό παράξενους κυκλικούς σχηματισμούς που θύμιζαν τα περίφημα «αγρογλυφικά» (crop circles) τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς σε καλλιέργειες.
Το μυστήριο παρέμεινε άλυτο για περισσότερα από 15 χρόνια, μέχρι που το 2011 οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι δημιουργός τους ήταν ένα νέο είδος λαγοκέφαλου, το Torquigener albomaculosus. Παρότι το ψάρι έχει μήκος μόλις περίπου 13 εκατοστά, οι κυκλικές κατασκευές που δημιουργεί φτάνουν σε διάμετρο τα 2,1 μέτρα και απαιτούν 7 έως 9 ημέρες για να ολοκληρωθούν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το μυστήριο παρέμεινε άλυτο για περισσότερα από 15 χρόνια, μέχρι που το 2011 οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι δημιουργός τους ήταν ένα νέο είδος λαγοκέφαλου, το Torquigener albomaculosus. Παρότι το ψάρι έχει μήκος μόλις περίπου 13 εκατοστά, οι κυκλικές κατασκευές που δημιουργεί φτάνουν σε διάμετρο τα 2,1 μέτρα και απαιτούν 7 έως 9 ημέρες για να ολοκληρωθούν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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