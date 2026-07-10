Πολωνία: Το νεκροταφείο των 400 ετών που δημιουργήθηκε για να εμποδίσει τους νεκρούς να επιστρέψουν στη ζωή
Πολωνία: Το νεκροταφείο των 400 ετών που δημιουργήθηκε για να εμποδίσει τους νεκρούς να επιστρέψουν στη ζωή
Αρχαιολόγοι στην Πολωνία μελετούν ένα νεκροταφείο του 17ου αιώνα, όπου δεκάδες νεκροί θάφτηκαν με λουκέτα και δρεπάνια για να μην επιστρέψουν στη ζωή
Ένα νεκροταφείο κοντά στην πόλη Πιεν της Πολωνίας, ηλικίας περίπου 400 ετών, έχει φέρει στο φως περισσότερες από 100 ταφές, εκ των οποίων τουλάχιστον 30 φέρουν χαρακτηριστικά που οι αρχαιολόγοι συνδέουν με τις λεγόμενες «αντιβαμπιρικές» πρακτικές του 17ου αιώνα.
Οι άνθρωποι της εποχής πίστευαν ότι ορισμένοι νεκροί μπορούσαν να επιστρέψουν από τον τάφο. Για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο, τοποθετούσαν δρεπάνια πάνω στο στήθος ή κοντά στον λαιμό των νεκρών και ασφάλιζαν τα πόδια τους με μεταλλικά λουκέτα.
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Οι άνθρωποι της εποχής πίστευαν ότι ορισμένοι νεκροί μπορούσαν να επιστρέψουν από τον τάφο. Για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο, τοποθετούσαν δρεπάνια πάνω στο στήθος ή κοντά στον λαιμό των νεκρών και ασφάλιζαν τα πόδια τους με μεταλλικά λουκέτα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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