Φράγμα Τριών Φαραγγιών: Ο γίγαντας της Κίνας που φέρεται να επηρεάζει την περιστροφή της Γης
Φράγμα Τριών Φαραγγιών: Ο γίγαντας της Κίνας που φέρεται να επηρεάζει την περιστροφή της Γης
Το γιγαντιαίο Φράγμα Τριών Φαραγγιών στην Κίνα προκαλεί συζητήσεις, από τους πλημμυρικούς κινδύνους έως τη μικρή επίδραση που ασκεί στην περιστροφή της ίδιας της Γης
Το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών έχει περιγραφτεί από ορισμένους ως το επόμενο Τσερνόμπιλ, επίσημα γνωστό είναι ως Υδροηλεκτρικό Έργο Τριών Φαραγγιών στον ποταμό Γιανγκτσέ στην Κίνα, ολοκληρώθηκε το 2015 μετά από 17 χρόνια κατασκευής.
Θεωρείται το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο, με ύψος 185 μέτρα και μήκος 2.309 μέτρα. Στόχος του είναι η παραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ναυσιπλοΐας και η αντιπλημμυρική προστασία εκατομμυρίων κατοίκων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Θεωρείται το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο, με ύψος 185 μέτρα και μήκος 2.309 μέτρα. Στόχος του είναι η παραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ναυσιπλοΐας και η αντιπλημμυρική προστασία εκατομμυρίων κατοίκων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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