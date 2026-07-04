Φράγμα Τριών Φαραγγιών: Ο γίγαντας της Κίνας που φέρεται να επηρεάζει την περιστροφή της Γης

Το γιγαντιαίο Φράγμα Τριών Φαραγγιών στην Κίνα προκαλεί συζητήσεις, από τους πλημμυρικούς κινδύνους έως τη μικρή επίδραση που ασκεί στην περιστροφή της ίδιας της Γης