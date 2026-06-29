Το «Γήπεδο των Θεών»: Ένα μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο

Στα νότια της Πόλης του Μεξικού, κρυμμένο μέσα στον κώνο ενός σβηστού ηφαιστείου, βρίσκεται το «Γήπεδο των Θεών», ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα ποδοσφαίρου στον κόσμο