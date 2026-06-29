Το «Γήπεδο των Θεών»: Ένα μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο
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Το «Γήπεδο των Θεών»: Ένα μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο

Στα νότια της Πόλης του Μεξικού, κρυμμένο μέσα στον κώνο ενός σβηστού ηφαιστείου, βρίσκεται το «Γήπεδο των Θεών», ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα ποδοσφαίρου στον κόσμο

Το «Γήπεδο των Θεών»: Ένα μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο
Τα σύγχρονα ποδοσφαιρικά στάδια αποτελούν αληθινά θαύματα αρχιτεκτονικής και μηχανικής, αλλά όταν πρόκειται για την καθαρή εντυπωσιακή εικόνα και τη μαγευτική θέα, το «Γήπεδο των Θεών», ένα ταπεινό χωμάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, σίγουρα κλέβει την παράσταση.

Φωλιασμένο μέσε σ' ένα ανενεργό ηφαίστειο και περιτριγυρισμένο από πλούσια βλάστηση, αυτός ο μοναδικός χώρος ζωντανεύει κάθε Κυριακή, όπου και φιλοξενεί αγώνες ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην πόλη Σάντα Σεσίλια Τεπέτλαπα, στην περιοχή Σοτσιμίλκο.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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