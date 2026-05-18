Ανατροπή στα ζαχαροπλαστεία: Ποιοι αγοράζουν πλέον τα περισσότερα γλυκά – τα παιδιά ή οι ενήλικες;
Η αγορά των γλυκών... μετατοπίζεται στους ενήλικες, που αναζητούν νοσταλγία και νέες γεύσεις. Πώς αλλάζουν τα ζαχαροπλαστεία και το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου
Ο κόσμος των γλυκών αλλάζει και μαζί του διαφοροποιείται ένα ολόκληρο επιχειρηματικό μοντέλο που για δεκαετίες στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά.
Πλέον, οι ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων και περιπτέρων διαπιστώνουν ότι οι βασικοί πελάτες δεν είναι οι μικροί σε ηλικία καταναλωτές, αλλά οι ενήλικες που αγοράζουν για τον εαυτό τους, αναζητώντας είτε μια μικρή καθημερινή απόλαυση είτε μια γλυκιά επιστροφή στις γεύσεις της παιδικής ηλικίας.
Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στην εικόνα των καταστημάτων, όπου όλο και περισσότεροι ενήλικες στέκονται στην ουρά και γεμίζουν σακούλες με προϊόντα που συνδέονται με αναμνήσεις από τις δεκαετίες του '80 και του '90. Η νοσταλγία φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε ισχυρό καταναλωτικό κίνητρο, με τους επιχειρηματίες να προσαρμόζουν ανάλογα και τη γκάμα των προϊόντων τους.
