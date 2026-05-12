Γαλλία: Καταγγελία για σαμποτάζ σε αισθητήρες θερμοκρασίας για κέρδη σε στοιχηματική
Τζογαδόροι παραποίησαν αισθητήρες μετεωρολογικού σταθμού για να κερδίσουν λεφτά σε στοιχηματική εταιρεία
Η Météo-France, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αισθητήρες θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle δέχθηκαν εξωτερική παρέμβαση.
Στόχος φαίνεται πως ήταν η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων για στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket, επιτρέποντας σε ορισμένους χρήστες να αποκομίσουν τεράστια κέρδη.
