Ανακάλυψη της Λιβύης εν μέσω ενεργειακής κρίσης: Θα αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο
Το πετρέλαιο δεν εξαντλείται ξαφνικά, αλλά χώρα ανά χώρα. Η Λιβύη, με αποθέματα 48,4 δισεκατομμυρίων βαρελιών και διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 110 χρόνια, επιβεβαιώνει τώρα την κυριαρχία της και στο φυσικό αέριο
Η Λιβύη επιβεβαίωσε την ύπαρξη δύο γιγαντιαίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, που ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, στις θαλάσσιες δομές Bahr Essalam Sur 2 και Sur 3.
Το εύρημα, που εντοπίστηκε σε απόσταση 85 χιλιομέτρων από την ακτή, θεωρείται το σημαντικότερο των τελευταίων ετών. Η στρατηγική του σημασία έγκειται στο γεγονός ότι τα κοιτάσματα βρίσκονται δίπλα σε ήδη λειτουργικές υποδομές, επιτρέποντας μια ταχύτατη και χαμηλού κόστους εκμετάλλευση.
