«Δεν είμαστε χωματερή»: Η Ταϊλάνδη επιστρέφει 284 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Αμερική!
Η Ταϊλάνδη μπλοκάρει 284 τόνους παράνομων ηλεκτρονικών αποβλήτων και τα επιστρέφει στις ΗΠΑ, εφαρμόζοντας τη Σύμβαση της Βασιλείας
Σαφές μήνυμα κατά της παράνομης διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων στέλνει η Ταϊλάνδη, αποφασίζοντας την επιστροφή 284 τόνων ηλεκτρονικών απορριμμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου και προήλθαν.
Τα φορτία εντοπίστηκαν στο λιμάνι Laem Chabang, στην επαρχία Chon Buri, έπειτα από ελέγχους των τελωνειακών αρχών, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι είχαν δηλωθεί ψευδώς ως παλιοσίδερα προερχόμενα από την Αϊτή. Στην πραγματικότητα, τα κοντέινερ περιείχαν ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πλακέτες κυκλωμάτων και χρησιμοποιημένο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συνολικά 21 κοντέινερ βρίσκονται υπό έλεγχο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το σύνολο των παράνομων αποβλήτων ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ήδη έχουν κατασχεθεί 12 εξ αυτών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε σχετική ενημέρωση από το Δίκτυο Δράσης της Βασιλείας, διεθνή οργανισμό που παρακολουθεί την παράνομη διακίνηση επικίνδυνων υλικών.
